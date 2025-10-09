Lincoln County Courts

Crystal Bourassa, 37, Bristol, aggravated furnishing of scheduled drugs, Oct. 28, 2024, dismissed (other).
Eugene Davidson, 64, Lakeland, Fla., operate/permit operate no ID/validation displayed, July 6, $100.
Jonathan N. Hackett, 66, Dresden, violating condition of release, June 28, Two Bridges Regional Jail 48 hours.
Briean L. Kennington, 37, Wiscasset, domestic violence assault, July 20, dismissed (witness unavailable).
Kristen Lee, 29, Waldoboro, disorderly conduct, offensive words, gestures, Sept. 19, dismissed (witness unavailable).
Alan McLaughlin, 78, Newcastle, operating while license suspended or revoked, April 25, dismissed (other).
Roman I. Petersen, 40, Edgecomb, domestic violence assault, March 9, dismissed (other).