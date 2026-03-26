Lincoln County Courts

Michael P. Dalton, 67, Wiscasset, violating condition of release, April 3, 2025, Two Bridges Regional Jail 24 hours.
Benjamin J. Gallagher, 41, Waldoboro, violating protection order, March 11, Two Bridges Regional Jail 48 hours.
Camron Hopkins, 26, Waldoboro, violating protection order, March 8, unconditional discharge; violating condition of release, March 8, unconditional discharge; violating protection order, March 15, Two Bridges Regional Jail 24 hours; violating condition of release, March 15, Two Bridges Regional Jail 24 hours.
Tammy Luce-Warren, 52, Warren, operating while license suspended or revoked, July 2, 2024, de minimus.
Daja Rock, 27, Jefferson, driving to endanger, Aug. 13, 2025, $575, license suspended 90 days; criminal mischief, Aug. 13, 2025, $575, $575 suspended.
Kapil Shastri, 18, Reading, Mass., minor consuming liquor, Dec. 19, 2025, dismissed after deferred disposition.
Harley Winchenbach, 33, Rockland, aggravated trafficking of scheduled drugs, March 19, 2025, dismissed (plea to other charge); unlawful trafficking in scheduled drugs, March 19, 2025, $400, Two Bridges Regional Jail eight years, all but 18 months suspended, probation three years; violating condition of release, March 19, 2025, Two Bridges Regional Jail six months; criminal forfeiture of property, March 19, 2025, guilty.