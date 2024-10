Boothbay- Boothbay Harbor CSD is offering two used buses for sale:

– Formerly Bus #13: VIN # 4DRBUC8N6FB681885, 2015 IC BUS, Capacity of 77. 95,599 miles w/Cummins ISB 5.9L & Allison transmission. AS-IS Where is condition.

– Formerly Bus #16: VIN# 1BAKGCPA2BE282222, 94,685 miles, 2011 Blue Bird, 72 passenger capacity. Cummins ISB 6.7L engine & Allison transmission. AS-IS Where is condition.

Minimum Starting offer $1,000.00.

Offers to be taken until 3 p.m., November 8,, 2024, via email or mail.

Email: kcanada@aos98schools.org

Mail: Boothbay- Boothbay Harbor CSD, 51 Emery Lane, Boothbay Harbor, ME 04538.

For more information, call Mr. Kyle Canada, Transportation Director, Boothbay-Boothbay Harbor CSD, 207-380-7271

Share this: Facebook

Twitter

LinkedIn

Reddit

More

Print