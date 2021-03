A Sale of Storage Contents under the names of William Beckim (10’ x 10’) and Amanda Carter (5’ x 10’) will be held at Atlantic Storage LLC, 1693 Atlantic Hwy, Waldoboro, ME 04572 on Thursday, April 8, 2021 at 10 a.m. followed by a sale of storage contents at Atlantic Storage II LLC, 3569 Atlantic Hwy, Waldoboro, ME 04572 under the names of David Beal (10’ x 20’) and Tony Thurman (10’ x 10’).

