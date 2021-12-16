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The Lincoln County News

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NOTICE TOWN OF JEFFERSON

at

NOMINATION PAPERS WILL BE AVAILABLE AT THE TOWN OFFICE ON DECEMBER 20, 2021 FOR THE FOLLOWING POSITIONS:
(ONE) SELECTMAN/ASSESSOR/OVERSEER OF THE POOR 3-YEAR TERM
(ONE) ROAD COMMISSIONER 3-YEAR TERM
(TWO) SCHOOL COMMITTEE MEMBER 3-YEAR TERMS
(FOUR) BUDGET COMMITTEE MEMBER 3-YEAR TERMS
Papers may be obtained during regular business hours.
DEADLINE FOR FILING IS CLOSE OF BUSINESS ON FRIDAY, JANUARY 28, 2022.

The Lincoln County News

116 Mills Rd., Newcastle, ME
Phone: 207-563-3171
1-800-339-5818
Fax: 207-563-3127
Mailing: PO Box 36, Damariscotta, ME 04543
info@lcnme.com

Printed & published by
The Lincoln County Publishing Company
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