NOMINATION PAPERS WILL BE AVAILABLE AT THE TOWN OFFICE ON DECEMBER 20, 2021 FOR THE FOLLOWING POSITIONS:
(ONE) SELECTMAN/ASSESSOR/OVERSEER OF THE POOR 3-YEAR TERM
(ONE) ROAD COMMISSIONER 3-YEAR TERM
(TWO) SCHOOL COMMITTEE MEMBER 3-YEAR TERMS
(FOUR) BUDGET COMMITTEE MEMBER 3-YEAR TERMS
Papers may be obtained during regular business hours.
DEADLINE FOR FILING IS CLOSE OF BUSINESS ON FRIDAY, JANUARY 28, 2022.
NOTICE TOWN OF JEFFERSON
NOMINATION PAPERS WILL BE AVAILABLE AT THE TOWN OFFICE ON DECEMBER 20, 2021 FOR THE FOLLOWING POSITIONS: