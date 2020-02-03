The Lincoln Academy honor roll for the first trimester of the 2019-2020 school year is as follows:
High honors
Grade 12
Galen Daly-O’Donnell, Anna Rois Drake, Jarrett Tyler Gulden, Kaden David Lewis, Josiah Mayher Martin, Aidan Patrick McCullen, Adlai James Nelson, Anh Minh (Filip) Nguyen, Benjamin Brewster Eckhardt Pugh, Emma Hope Scott, Tobias Evan Katz Seidel, Lucas Ronan Steinberger, Quinn Thomas Straus, and Stephanie Ivie Uviovo
Grade 11
Vanessa Tamarind Albert, Bao Chi (Bao) Dang, Josey Jane Henry, Alexia Rain Mathews, Brian Robert McLaughlin, Hilton Scott Petersen, Riley Anne Stevenson, Emma Lauren Tolley, Zhouyu (Mark) Xu, and Madison Lee York
Grade 10
Arden Rose Carleton, Fasai Sonnige Cumming, Owen Benjamin Dyer, Levi James Farrin, Clara Rose Goltz, Reed Pape Gulden, Forest Chamberlain Holbrook, Skyler Nils Houghton, Austin David Levesque, Qingyan (Selena) Lin, Marina Jane McManus, Alexa Peck, Madelene Victoria Russ, Benjamin Thomas Schwink, Alice Mary Skiff, Olivia Lyn Stiles, and Evelyn Prudence White
Grade nine
Mara Jeanette Abbott, Alicia Noelle Flis, Aiden Tucker Jacobs, Michaela Paige-Wilkes LaCrosse, Marley Ray LeBel, Matthew Long, Katherine Conrad Mason, Ellery Fae Micklich, Ava Katherine Nery, Olivia Rose Nixon, Zoe Ella Nolan, Nathalie Dora Paulino, Madison Michelle Phelps, Iris Elise Pope, Paige Simmons, Adalaide Grace Tholen, and Gabrielle Irene Vincentsen
Honors
Grade 12
Caleb Matthew Armstrong, Natalie Grace Burns, Chase Alexander Crockett, Pounpanah Tiger Cumming, Christopher James Decker, Jayden Austin Dolloff, Sophie Sampson Erickson, Ziyang (Paul) Fang, Braxton James Farrin, Courtney Belle Gagnon, Joseph Richard Giberson, Austin James Grant, Andrea Welles Gutierrez, Alexander James Hall, Emma Katherine Hall, Vincent Kay Harper, Oliver Thom Hindahl, Madeline Clare Kelly, Emily Diane Kelsey, Lydia Grace LaPado, Madison Clairanna Mardoian, Josephine Charon Mathiau, Erika Catherine Mathieson, Isabel Paige McDonald, Joseph McKitrick, Amirzhan Mukhametkarim, Colby Lawrence Northrup, Evan Parker O’Neal, Jacob David Pinkham, Christopher Aidan Popp, Aigerim Raimbek, Brooke Candace Seiders, Aria Nicolette Tan, Sandra Liliana Thelander, Jack Francis Wehrle, and Liam Worth Zuber
Grade 11
Alicia Salome Acosta, William Irving Banks, Morgan Isobel Bathgate, Ella Elizabeth Beauregard, Miles Albert Bracy, Chloe Guan Xi Bryant, Ava Elizabeth Carmolli, Caitlin Elizabeth Cass, Liza Marie Cheney, Shealyn Ann Clifford, Daniel James Couch, Nathan James Crossley, Brennan Caleb Cruz, Misha Sea Curtis, Gellert Dabasi-Halasz, Grace Annabelle Dancer, Filip Diakonowicz, Jewel Marina Farrin, Tegan Libby Gallagher, Nuala Fianna Glendinning, Kady Alicia Goode, Olivia Tian Hardina, Tori Lee Harris, Brittni Kathleen Hartley, Sierra Hope Henderson, Frida Isobel Hennig, Rebecca Lynne Lambert, Camden Metz LeBel, Qinyu (Fiona) Liang, Ruby Virginia Long, Andrew Thomas Nery, Toby Austin Newton, Dang Minh (Peter) Nguyen, Vy Lan (Vy) Nguyen, Kaleb Jesson Pendleton, Kaden Murray Perce, Nathan James Rideout, Meghan Louise Rose, Abigail Sewall, Muyao (Sun) Sun , Nyree Skye Eirene White, and Binghua (Harry) Wu
Grade 10
Jazmine Ella Balducci, Tallulah June Bass, Allison P. Bennett, Griffen Dean Bond, Colin Mathew Bradbury, Addison Corinne Brinkler, Conner Huntley Bross, Lucas S. Bryant, Cedar Warren Cannon, Haley Jade Clifford, Alton Knight Coolidge, Garrett Jake Day, Emma Annette Elwell, Marguerita Skye Fairfield, Will Thomas Farrell, Spencer James Gamage, Grace Lily Houghton, Julian Daniel Hupp, Erica Paige Johnson, Payson Ann Kaler, Dae Adair Kent, Gavin S. Kirkland, Conrad Carl Kortemeier, Clara Sage Kosky, Benjamin Marc Leeman, Eben Field Lord, Patrick Sullivan Miner, Casey Josephine Nelson, Eoin Christopher O’Mahoney, Page Elizabeth Lee Olson, Julia Michele Palmer, Ethan Scott Pendleton, Isaac Eric Powell, Christopher Paul Prokopius, Avery Roy Redonnett, Angelica Deana Tegerero Rodriguez, Marcus Bond Russano, Kathryn Finn Sanborn, Jake Henry Shaw, William Rune Sherrill, Devlin Allen Teele, and Madelyn Faith Teele
Grade nine
Nicholas James Archer, Andrea L. Benner, Trevor Wayne Benner, Nathaniel Grafton Best, Natalie May Bisset, Henry Thomas Boudin, Aowyn Savannah Burbank, Grady Archer Burns, Eden Margaret Butler, Ashly Lynn Campbell, Liam Russell Card, Ivan Garrett Coffin, Clare Brooks Colburn, Jack Horace Duncan, Lilly Elizabeth Dyer, Thaddeus Paul Eddyblouin, Chloe Rose Faryna, Fiona Hallowell, Nicole Leigh Hammond, Sadie Elizabeth Hancock, Garrett Brian Howard, Margaret Elizabeth Kastelein, Alexandria Klhoe Libby, Harper Maxine Libby, Kaylin Emily Lizotte, Jason Long, Maxen N. Lucas, Michal Jacek Maciejewicz, Henry Alden Maddox, Dante John Maskell, Jacob Richard Masters, Connor Gabriel McFarland, Brynna Lynn Nelson, Isobel Jane Petersen, Harrison F. Pierpan, Abigayle Rose Reed, John Robinson Rice, Hailey Marie Nichole Sawyer, Madison Maeve Scott, Vernon Packard Smith, Abigail Morgan St. Cyr, Cooper Brackett Stevens, Waylon Edward Strout, Cooper Croix Swartzentruber, Lilly Rene Taylor, Isaac Daniel Thompson, Ryan Twombly-Hussey, and Mason Robert Woodman